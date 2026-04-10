Импортные товары в РФ уже подорожали до 10% из-за конфликта в Иране

Тенденция наблюдается во всем мире. В РФ с конца февраля повысилась стоимость автозапчастей и электроники, большая часть которых шла через страны Персидского залива.

Из-за сбоев в поставках логистика стала дороже. И даже после объявления перемирия между США и Ираном ситуация оперативно не нормализуется — ограничения в Ормузском проливе сохраняются и продолжают влиять на рынок.

По словам экспертов, в России высокотехнологичные компоненты, такие как литий-ионные аккумуляторы и полупроводниковые компоненты, выросли в цене более чем на 10%. Стоимость автозапчастей увеличилась на 7,8–9,2%. Кабели, трансформаторы, бытовая техника стали дороже на 6,5–8,7%.

Дополнительный эффект наблюдается и в агросекторе. Из-за перебоев в поставках подорожало сырье для производства удобрений — аммиак и сера. В дальнейшем это может повлиять на стоимость сельскохозяйственной продукции.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что текущая глобальная ситуация напоминает ранний этап пандемии COVID-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

