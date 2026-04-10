В РАН признали «вылет» РФ из группы ведущих космических держав

По его словам, в ближайшие 10 лет не предусмотрено пилотируемых полетов в дальний космос, в том числе на Луну, а единственным крупным проектом остается создание новой Российской орбитальной станции. «Конечно, российская пилотируемая лунная космонавтика должна быть, но мы должны найти какие-то непростые, нестандартные решения, чтобы из отстающих оказаться в числе обгоняющих», — заявил он.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что По итогам 2025 года «Роскосмос» осуществил только 17 пусков ракет космического назначения. При этом США увеличили количество пусков со 145 до 181, Китай — с 68 до 91.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит на развитие космоса 4,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

