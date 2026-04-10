В РАН признали «вылет» РФ из группы ведущих космических держав
Россия фактически выбыла из списка мировых лидеров космической отрасли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований РАН, академика Льва Зеленого.
По его словам, в ближайшие 10 лет не предусмотрено пилотируемых полетов в дальний космос, в том числе на Луну, а единственным крупным проектом остается создание новой Российской орбитальной станции. «Конечно, российская пилотируемая лунная космонавтика должна быть, но мы должны найти какие-то непростые, нестандартные решения, чтобы из отстающих оказаться в числе обгоняющих», — заявил он.
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что По итогам 2025 года «Роскосмос» осуществил только 17 пусков ракет космического назначения. При этом США увеличили количество пусков со 145 до 181, Китай — с 68 до 91.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит на развитие космоса 4,5 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
