На Камчатке пропала связь с туристической группой из семи человек
На Камчатке пропала связь с туристической группой из семи человек, сообщил во «ВКонтакте» министр по ЧС региона Сергей Лебедев.
По его словам, по предварительным данным, люди находились в районе Авачинского перевала. В этом районе бушевали циклоны.
7 апреля туристов их видели снегоходчики у водопада на реке Шумная. Они планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с группой пропала. В настоящее время определяется состав, маршрут и время выдвижения спасателей.
Ранее в Прикамье пропала группа из пяти туристов на снегоходах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
