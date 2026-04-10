Россия опустилась ниже Египта по расходам на научные разработки
В России затраты на исследования и разработки составляют 0,97% ВВП, сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в статистическом ежегоднике «Индикаторы науки-2026».
Это ниже уровня Малайзии (1,01% ВВП), Египта (1,03% ВВП) и Литвы (1,05% ВВП). От Израиля, занимающего первое место в мире по финансированию разработок и исследований (6,35% ВВП), Москва отстает более чем в шесть раз, от Южной Кореи (4,96% ВВП) - в пять раз, от Тайваня (3,97% ВВП) - вчетверо, а от Швеции, США, Японии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии, Финляндии и Дании - в 3-3,5 раза.
Из данных ВШЭ следует, что государственные расходы на гражданскую науку в РФ составляют 0,36% ВВП, и это самый низкий уровень за последние 15 лет.
Ранее физик сравнил российскую и зарубежную науку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
