Карантин из-за коронавируса не увеличит рождаемость

Карантин, введенный в странах в связи с пандемией коронавируса, не станет причиной бэби-бума и не будет способствовать явному повышению демографии. Планирование беременности и знание способов контрацепции – основные причины, по которым демографы не прогнозируют всплеск рождаемости, сообщает РИА Новости.

Так, директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский напомнил случай, когда в одном из городов после отключения света спустя девять месяцев повысилась рождаемость. По мнению ученого, карантин из-за коронавируса – «не тот случай»

«Пары просто смогут зачать сейчас, если они планировали зачать, к примеру, летом. Это вопрос их личного желания и планирования. Не говоря уже о том, что сейчас люди знают, как предохраняться. Это не выйдет случайно», - считает эксперт.

По мнению эксперта, небольшого повышения рождаемости можно ожидать в мире из-за карантина по коронавирусу, но незначительное. Демограф обратил внимание на «сезонность» колебаний рождаемости. Его выводы поддержал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин.

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«На чуть более длительных праздниках такие календарные эффекты иногда видны, но гораздо большее значение имеет сезонный эффект. Поэтому на фоне сезонности, например, в наших широтах пик рождаемости приходится на июль-август-сентябрь. Поэтому сезонность оказывает гораздо большее значение, чем календарный эффект, связанный с праздниками и вынужденными выходными», - заявил ученый.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса COVID-19 пандемией. В мире число зараженных превысило 210 тысяч человек, свыше 9 тысяч умерли. В России 253 заболевших, в соответствии с последними данными.

Ранее лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН рассказала о перспективах продления и расширения маткапитала. Она заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.

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