Карантин из-за коронавируса не увеличит рождаемость

Карантин, введенный в странах в связи с пандемией коронавируса, не станет причиной бэби-бума и не будет способствовать явному повышению демографии. Планирование беременности и знание способов контрацепции – основные причины, по которым демографы не прогнозируют всплеск рождаемости, сообщает РИА Новости.

Так, директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский напомнил случай, когда в одном из городов после отключения света спустя девять месяцев повысилась рождаемость. По мнению ученого, карантин из-за коронавируса – «не тот случай»

«Пары просто смогут зачать сейчас, если они планировали зачать, к примеру, летом. Это вопрос их личного желания и планирования. Не говоря уже о том, что сейчас люди знают, как предохраняться. Это не выйдет случайно», - считает эксперт.

По мнению эксперта, небольшого повышения рождаемости можно ожидать в мире из-за карантина по коронавирусу, но незначительное. Демограф обратил внимание на «сезонность» колебаний рождаемости. Его выводы поддержал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин.