Карантин из-за коронавируса не увеличит рождаемость
Карантин, введенный в странах в связи с пандемией коронавируса, не станет причиной бэби-бума и не будет способствовать явному повышению демографии. Планирование беременности и знание способов контрацепции – основные причины, по которым демографы не прогнозируют всплеск рождаемости, сообщает РИА Новости.
Так, директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский напомнил случай, когда в одном из городов после отключения света спустя девять месяцев повысилась рождаемость. По мнению ученого, карантин из-за коронавируса – «не тот случай»
«Пары просто смогут зачать сейчас, если они планировали зачать, к примеру, летом. Это вопрос их личного желания и планирования. Не говоря уже о том, что сейчас люди знают, как предохраняться. Это не выйдет случайно», - считает эксперт.
По мнению эксперта, небольшого повышения рождаемости можно ожидать в мире из-за карантина по коронавирусу, но незначительное. Демограф обратил внимание на «сезонность» колебаний рождаемости. Его выводы поддержал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин.
«На чуть более длительных праздниках такие календарные эффекты иногда видны, но гораздо большее значение имеет сезонный эффект. Поэтому на фоне сезонности, например, в наших широтах пик рождаемости приходится на июль-август-сентябрь. Поэтому сезонность оказывает гораздо большее значение, чем календарный эффект, связанный с праздниками и вынужденными выходными», - заявил ученый.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса COVID-19 пандемией. В мире число зараженных превысило 210 тысяч человек, свыше 9 тысяч умерли. В России 253 заболевших, в соответствии с последними данными.
Ранее лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН рассказала о перспективах продления и расширения маткапитала. Она заявила, что продление программы маткапитала и включение в него семей с первенцами поспособствует всплеску демографии ненадолго.
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