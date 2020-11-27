Карантин Ефремова в белгородском СИЗО закончился
Карантин Ефремова в белгородском СИЗО закончился, его переводят в ИК-4 в Алексеевку, передает РИА Новости.
В белгородском СИЗО актер находился на карантине, после которого его должны этапировать в колонию.
В начале ноября адвокат артиста Петр Хархорин сообщил, что Ефремов начал переговоры с руководством московского СИЗО №5 о том, чтобы продолжить отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Как только в изолятор придет постановление о приговоре артиста, он должен будет написать заявление о службе в хозотряде на имя начальника СИЗО.
Ранее адвокат Людмила Айвар заявила в эфире НСН, что ФСИН, скорее всего, пойдет навстречу Михаилу Ефремову и он будет отбывать наказание в этом же СИЗО.
Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла летом этого года. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве. В результате ДТП водитель фургона, в который врезался внедорожник Ефремова, скончался.
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