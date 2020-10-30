«Парень известный». Адвокат оценила шансы Ефремова остаться в Москве

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО, где сейчас находится. Об этом ТАСС заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Ранее сообщалось, что Ефремов отказывается ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания.

Адвокат Людмила Айвар заявила НСН, что ФСИН, скорее всего, пойдет навстречу Ефремову, чтобы не получить в дальнейшем проблем.

«Такое право прописано в Уголовно-исполнительном кодексе. Если осужденный, чей приговор вступил в законную силу, изъявляет работать в хозблоке (это библиотека, кухня, уборка) и преступление им совершенное не тяжкое, а также есть место в наличии для трудоустройства, ФСИН оставляет такого человека в СИЗО. И таких случаев достаточно много. Персонала на всех не хватает. Есть те работы, которые могут исполнять осужденные. В случае с Ефремовом, думаю, что его оставят в Москве», – считает собеседница НСН.