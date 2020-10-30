«Парень известный». Адвокат оценила шансы Ефремова остаться в Москве

Адвокат рассказала в эфире НСН, как отреагирует ФСИН на желание актера избежать этапа в Чувашию.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО, где сейчас находится. Об этом ТАСС заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Ранее сообщалось, что Ефремов отказывается ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания.

Адвокат Людмила Айвар заявила НСН, что ФСИН, скорее всего, пойдет навстречу Ефремову, чтобы не получить в дальнейшем проблем.

«Такое право прописано в Уголовно-исполнительном кодексе. Если осужденный, чей приговор вступил в законную силу, изъявляет работать в хозблоке (это библиотека, кухня, уборка) и преступление им совершенное не тяжкое, а также есть место в наличии для трудоустройства, ФСИН оставляет такого человека в СИЗО. И таких случаев достаточно много. Персонала на всех не хватает. Есть те работы, которые могут исполнять осужденные. В случае с Ефремовом, думаю, что его оставят в Москве», – считает собеседница НСН.

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Актер совершил неумышленное преступление, напомнила Айвар. Не исключено, что Ефремов будет работать в библиотеке, готовить и разносить еду. Адвокат предположила, что сыграет свою роль и тот факт, что его семья живет в Москве, и возраст у него весьма солидный – 56 лет.

«ФСИН тоже заинтересована в том, чтобы Ефремов – парень известный – остался здесь. В колонии другие порядки, и если что-то с ним случится там или же во время этапирования, будет большой резонанс. Колонии - страшные места, куда лучше не попадать. СИЗО близко к руководству, всегда с проверкой общественники могут приехать проверить», - напомнила Айвар.

Осужденные, отбывающие срок в СИЗО, живут в комнатах, а не камерах, имеют право на телефонные звонки каждый вечер, могут встречаться с родными. Правовая практика показывает, что почти все работающие в хозотряде освобождаются условно-досрочно.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОМихаил Ефремов
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