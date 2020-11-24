Защита актера Ефремова опровергла информацию о его разводе

Слухи о разводе признанного виновным в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова с женой Софьей Кругликовой пока не подтверждаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката актера Андрея Алешкина.

Он отметил, что супруга Ефремова не общается с прессой и добавил, что не получал от Кругликовой поручений по подготовке бракоразводных документов.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что супруга Ефремова подает на развод.