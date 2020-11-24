Защита актера Ефремова опровергла информацию о его разводе
Слухи о разводе признанного виновным в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова с женой Софьей Кругликовой пока не подтверждаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката актера Андрея Алешкина.
Он отметил, что супруга Ефремова не общается с прессой и добавил, что не получал от Кругликовой поручений по подготовке бракоразводных документов.
Ранее в ряде СМИ сообщили, что супруга Ефремова подает на развод.
Михаил Ефремов был приговорен Мосгорсудом к 7,5 годам колонии общего режима по статье о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, приведшим к смерти человека (ст. 264, ч. 4, п. “а”). Актер 8 июня попал в ДТП на Садовом кольце в Москве, выехав на встречную полосу. Его внедорожник столкнулся с фургоном курьера службы доставки Сергея Захарова, который ночью того же дня скончался от травм в больнице.
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