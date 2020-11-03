Михаил Ефремов начал переговоры о службе в хозотряде СИЗО

Михаил Ефремов начал переговоры с руководством московского СИЗО №5 о том, чтобы продолжить отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Об этом заявил адвокат артиста Петр Хархорин, пишет РИА ФАН. При этом, никаких других подробностей защитник не привел. Как только в изолятор придет постановление о приговоре артиста, он должен будет написать заявление о службе в хозотряде на имя начальника СИЗО.

Добавим, в хозотряд берут осужденных с первой судимостью и не представляющих опасность для общества. Она могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии, подчеркивает Газета.ру.

Адвокат Людмила Айвар заявила в беседе с НСН, что ФСИН, скорее всего, пойдет навстречу Михаилу Ефремову.

«Такое право прописано в Уголовно-исполнительном кодексе. Если осужденный, чей приговор вступил в законную силу, изъявляет работать в хозблоке (это библиотека, кухня, уборка) и преступление им совершенное не тяжкое, а также есть место в наличии для трудоустройства, ФСИН оставляет такого человека в СИЗО. И таких случаев достаточно много. Персонала на всех не хватает. Есть те работы, которые могут исполнять осужденные. В случае с Ефремовом, думаю, что его оставят в Москве», – полагает Айвар.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет, отмечает RT.

