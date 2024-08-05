«Признак Страшного Суда?»: Останина и Поклонская заступились за женщин в политике
Женщины должны быть домохозяйками, а их стремление к власти противоестественно, заявил протоиерей Андрей Ткачев, однако женщины в политике нашли, что ответить священнослужителю.
Депутат Нина Останина и советник генпрокурора Наталья Поклонская раскритиковали протоиерея Андрея Ткачева, после того, как в своей проповеди он назвал желание женщин занимать ответственные посты во власти «болезнью» и «заразой».
Как заявил священнослужитель в проповеди на своем Youtube-канале, женщинам нужно довольствоваться домашним бытом. Однако женщины-политики обвинили его в ханжестве, усмотрев в подобных размышлениях оскорбление.
ПРИЗНАК СТРАШНОГО СУДА
На Youtube-канал протоирея подписано два миллиона человек. На нем он регулярно размещает проповеди, на этот раз представил речь о роли женщины в обществе. По его мнению, женщинам надлежит быть домохозяйками и хранительницами очага, рожать и воспитывать детей и оставаться верной мужу.
«Это какая‑то болезнь, какая‑то зараза, какая‑то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где‑то сидели, бумажки перевязывали. Зачем тебе эта счастливость? Если тебя любят, у тебя дети есть, еще и заняться, что ли, нечем?» — сказал он.
По мнению протоиерея, в XIX человечество «угораздило попасть в такую полосу истории», когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной
Размышляя о современном равенстве, протоирей заметил, что сегодня женщины могут укладывать асфальт и драться на боксерском ринге.
«То есть кто‑то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним, и соревноваться с ним, чтобы бегать быстрее мужчины, летать в космос вместе с мужчиной, зарабатывать больше мужчины и властью заниматься вместе с мужчиной», — заключил он.
Он также отметил, что современные женщины не хотят рожать и идти замуж, и сравнил их с Иезавель - гордой, властолюбивой и развратной идолопоклонницей, женой царя Ахава. По его словам, развращение женщины – признак Страшного Суда. В современном обществе наблюдается смена социальных ролей, поскольку мужчины «слиняли и ушли в тень», а женщины теперь могут работать полицейскими, прокурорами, начальниками. Такие женщины кажутся Ткачеву несчастными, поскольку их никто не берет замуж.
ЖЕНЩИНАМ РЕШАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина не преминула ответить священнику, посоветовав ему обратить внимание на совместную работу патриарха Кирилла и женщин-депутатов.
«Зачем женщины в политике? А защищать детей, себя и мужчин, потому что в погоне за решением геополитических вопросов иногда мужчины-политики не видят, что находится под ногами», - сказала она изданию «Подъем».
Комментируя заявления Ткачева, Останина также назвала его человеком, которые остался в позапрошлом веке. Среди прочего напомнила о международных исследованиях, которые подтверждают, что 30-процентное присутствие женщин в политике решает 20% социальных вопросов.
Согласилась с ней и бывший депутат, советник генпрокурора Наталья Поклонская. В своем Telegram-канале она назвала размышления протоиерея оскорблением. Как добавила советник прокурора, женщины во власти нужны, чтобы обеспечивать справедливость, и «не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью».
Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский заявлял НСН, что женщины в политике обладают рядом преимуществ, поскольку могут обсуждать больше тем.
«Запрос на женщин в политике, безусловно, есть. Сейчас для них есть дополнительные возможности, которых, может быть, нет у политиков-мужчин. Женщина-политик может разговаривать на гораздо большее количество тем: это касается и семьи, и социальной сферы, и экономики. Доверие, эмпатия, особая роль женщины в обществе дают эти возможности», - пояснил он.
Между тем большая часть россиян положительно воспринимает женщин-политиков. Согласно опросу ВЦИОМ, 78% респондентов полагает, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами. Только 18% выступают против женщин в политике, этот показатель за последние восемь лет изменился несущественно.
Также 40% россиян заявили, что их устраивает число женщин-политиков в стране, 29% хотели бы, чтобы их было больше. Только 11% заинтересованы в том, чтобы женщин в политике было меньше.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «своим упущением» тот факт, что среди руководителей регионов страны на данный момент нет женщин, напоминает «Радиоточка НСН».
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