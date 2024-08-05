«Признак Страшного Суда?»: Останина и Поклонская заступились за женщин в политике

ПРИЗНАК СТРАШНОГО СУДА

На Youtube-канал протоирея подписано два миллиона человек. На нем он регулярно размещает проповеди, на этот раз представил речь о роли женщины в обществе. По его мнению, женщинам надлежит быть домохозяйками и хранительницами очага, рожать и воспитывать детей и оставаться верной мужу.

«Это какая‑то болезнь, какая‑то зараза, какая‑то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где‑то сидели, бумажки перевязывали. Зачем тебе эта счастливость? Если тебя любят, у тебя дети есть, еще и заняться, что ли, нечем?» — сказал он.

По мнению протоиерея, в XIX человечество «угораздило попасть в такую полосу истории», когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной

Размышляя о современном равенстве, протоирей заметил, что сегодня женщины могут укладывать асфальт и драться на боксерском ринге.

«То есть кто‑то женщину подтолкнул на путь безумия, и она хочет делать все, что делает мужчина, и соперничать с ним, и соревноваться с ним, чтобы бегать быстрее мужчины, летать в космос вместе с мужчиной, зарабатывать больше мужчины и властью заниматься вместе с мужчиной», — заключил он.

Он также отметил, что современные женщины не хотят рожать и идти замуж, и сравнил их с Иезавель - гордой, властолюбивой и развратной идолопоклонницей, женой царя Ахава. По его словам, развращение женщины – признак Страшного Суда. В современном обществе наблюдается смена социальных ролей, поскольку мужчины «слиняли и ушли в тень», а женщины теперь могут работать полицейскими, прокурорами, начальниками. Такие женщины кажутся Ткачеву несчастными, поскольку их никто не берет замуж.