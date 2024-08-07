«Страсть наживы»: Останина предупредила о подорожании школьной формы на 50%
Торговые сети должны быть ограничены в размере наценок на школьные товары, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и привела в пример данные аналитиков CDEK.Shopping. Ее слова приводит «ФедералПресс».
В исследовании сообщается, что сейчас стоимость полного комплекта школьной одежды и обуви для одной девочки составляет порядка 29 604 рублей, а для одного мальчика – около 34 696 рублей. Останина уверена, что к 1 сентября цены повысятся еще больше.
«Я уверена, что к концу августа эти цифры точно на 50% увеличатся. У торговых сетей только одно – страсть наживы», – сказала она.
По словам депутата, она намерена обратиться к председателю кабмина, чтобы ограничить торговые сети в праве делать наценку на школьные товары.
Ранее председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко заявил в разговоре с НСН, что сегодня потребности детей выросли, на школьном наборе негде экономить, поэтому в первую очередь страдает дополнительное образование, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru