«Страсть наживы»: Останина предупредила о подорожании школьной формы на 50%

В исследовании сообщается, что сейчас стоимость полного комплекта школьной одежды и обуви для одной девочки составляет порядка 29 604 рублей, а для одного мальчика – около 34 696 рублей. Останина уверена, что к 1 сентября цены повысятся еще больше.

«Я уверена, что к концу августа эти цифры точно на 50% увеличатся. У торговых сетей только одно – страсть наживы», – сказала она.

По словам депутата, она намерена обратиться к председателю кабмина, чтобы ограничить торговые сети в праве делать наценку на школьные товары.

Ранее председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко заявил в разговоре с НСН, что сегодня потребности детей выросли, на школьном наборе негде экономить, поэтому в первую очередь страдает дополнительное образование, передает «Радиоточка НСН».

