Морозы или топливо? Почему владельцы Lada столкнулись с отказами двигателей
Проблемы в работе двигателей Lada могли возникнуть из-за морозов или воды в топливе, сказал НСН Юрий Валько.
Проблемы в работе двигателей некоторых Lada не носят массовый характер, владельцы таких автомобилей должны обратиться в сервис для выяснения первопричин, заявил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
Владельцы новых автомобилей Lada Vesta и Granta массово сообщают о схожих проблемах в работе двигателей, сообщает Telegram-канал Mash. Жалобы включают провалы тяги, заметные рывки при разгоне, повышенный аппетит к топливу и посторонние звуки из-под капота. Валько призвал всех пострадавших обратиться в автосервисы для выявления точной причины.
«Я думаю, что это какие-то единичные случаи. В наших ресурсах информация об этом не поднималась на самый верх, чтоб нужно было бежать и лечить эту проблему. Наверное, это связано с какими-то морозами в регионах. Такие проблемы могут появиться у любого автомобиля, не только у Vesta или Granta. В случае возникновения провала тяги или каких-то рывков при разгоне надо ехать в сервис. Сейчас такие автомобили, которые должны отправляться в сервис при любых проблемах. Нужно провести диагностику и выявить причину. Это могут быть просто свечи зажигания. А быть может, кто-то вообще налил в топливо воды. Мы же не знаем, чем заправлялись эти автовладельцы», — сказал собеседник НСН.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что водитель, который попадает в ДТП по вине плохой сборки автомобиля, у которого есть гарантийный срок, у которого краска с завода еще не высохла, не получает ничего, оставаясь один на один со своей проблемой.
