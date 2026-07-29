Россиянам пообещали снижение цен на арбузы
Российские фермеры еще не довезли свои урожаи до прилавка, заявила НСН Ирина Козий.
Отечественные арбузы занимают до 80% рынка, но они еще не попали в магазины, поэтому цены снизятся только в августе, рассказала НСН генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Средняя цена арбуза с 13 по 19 июля 2026 года составила 66,4 рубля за килограмм. Это на 39% выше показателя за аналогичный период 2025-го. Дыня за год подорожала еще сильнее — на 42%, до 151,5 рубля за килограмм. Такие данные приводят «Известия». Козий не удивилась таким показателям.
«У нас сокращаются посевные площади, идет рост себестоимости и довольно сложная ситуация в сельском хозяйстве, связанная с удорожанием рабочей силы и всего необходимого для выращивания. Однако я бы не стала говорить про рост цен. Сезон российских арбузов только-только начинается. В этом году он стартует чуть позже из-за холодной весны, а местами и влажной, поэтому позднее цены скорректируются. А импортная продукция идет на таком же уровне, как и прошлом сезоне. У нас около 80% всего объема рынка — это российские арбузы. Соответственно, они окажутся на прилавках после 1 августа», — указала она.
Ранее Козий объяснила НСН, где россиянам найти дешевую черешню.
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