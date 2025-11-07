«50 тонн — это капля в море. Это незаметная цифра для российского рынка. Его объем на сегодня — где-то 1,2-1,3 миллиона тонн. Афганистан сейчас действительно пытается выйти на внешние рынки, но насколько это будет успешным, сказать очень сложно. Там сейчас ведутся разговоры о поставках фруктов через Узбекистан, но во что конкретно это выльется, пока неизвестно», — указала она.



Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов, в свою очередь, отметил в эфире НСН, что россияне не обратят особого внимания на новый продукт.



«Потребитель не часто смотрит, откуда прибыло конкретное яблоко. Есть определенные бренды, например, томаты из Узбекистана или еще что-то подобное. Я думаю, что место происхождения товара вряд ли особо сильно кого-то интересует. За Афганистаном нет какого-то шлейфа, что у них неправильная или химозная продукция, что они чем-то ее пичкают. К ней будет больше доверия, потому что она органическая. Это не высокоразвитая страна, которая использует различные технологии, чтобы довести урожай до какого-то другого состояния. Люди, в первую очередь, посмотрят на цену. Если она устраивает покупателя, то он берет эту продукцию», — заключил он.

