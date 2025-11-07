«Капля в море»: Афганские яблоки не «взорвут» российские прилавки
Поставки из Афганистана слишком малы, заявила НСН Ирина Козий, а Андрей Карпов отметил, что покупатели даже не обратят внимание на происхождение товара.
Для российского рынка доля афганских яблок слишком незначительная, рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с НСН.
Афганский регион Кандагар поставил в Россию 50 тонн яблок. Об этом пишет The Kabul Tribune. Козий подчеркнула, что это очень маленькое число.
«50 тонн — это капля в море. Это незаметная цифра для российского рынка. Его объем на сегодня — где-то 1,2-1,3 миллиона тонн. Афганистан сейчас действительно пытается выйти на внешние рынки, но насколько это будет успешным, сказать очень сложно. Там сейчас ведутся разговоры о поставках фруктов через Узбекистан, но во что конкретно это выльется, пока неизвестно», — указала она.
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов, в свою очередь, отметил в эфире НСН, что россияне не обратят особого внимания на новый продукт.
«Потребитель не часто смотрит, откуда прибыло конкретное яблоко. Есть определенные бренды, например, томаты из Узбекистана или еще что-то подобное. Я думаю, что место происхождения товара вряд ли особо сильно кого-то интересует. За Афганистаном нет какого-то шлейфа, что у них неправильная или химозная продукция, что они чем-то ее пичкают. К ней будет больше доверия, потому что она органическая. Это не высокоразвитая страна, которая использует различные технологии, чтобы довести урожай до какого-то другого состояния. Люди, в первую очередь, посмотрят на цену. Если она устраивает покупателя, то он берет эту продукцию», — заключил он.
Ранее Козий объяснила НСН, почему мандарины в России подешевеют к декабрю.
