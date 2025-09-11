«Сейчас большая часть яблок на полках – отечественная продукция. В период урожая эта доля составляет почти 90%. Если брать по году, доля российских яблок оценивается в 60-70%. В большей степени растет сейчас стоимость именно российской продукции, так как существенно выросла себестоимость выращивания. А цена импортных яблок зависит от курса рубля к мировым валютам. В последний год он был относительно стабильным. В России яблоки выращиваются во многих регионах. Эти плоды хорошо хранятся, хорошо перевозятся. Качество яблок в основном зависит от сорта и соблюдения агротехнологий. Хорошие хозяйства есть как в России, так и в других странах, в этом смысле российские яблоки от импортных ничем не отличаются», - рассказала она.

При этом она отметила, что серьезные закупки начнутся только в декабре, среди стран-поставщиков Иран и даже Польша.

«Часть детского питания производится по стандарту «органик», поэтому требуются яблоки этого стандарта. В России таких хозяйств пока мало. В таком производстве существенную долю сырья производители импортируют. Основной объем импорта яблок у нас начинается в декабре-январе. Поставки идут из таких стран, как Молдова, Сербия, Азербайджан, Турция и так далее. Польские яблоки приходят через другие страны. Иранские яблоки появились в последнее время. На Дальний Восток завозят китайские яблоки. В начале весны начинаем получать яблоки из Аргентины, Чили, ЮАР», - добавила собеседница НСН.

Ранее президент России Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус» в Сочи. В ходе экскурсии главе государства представили разработки молодых ученых в области редактирования генома растений. В числе представленных результатов — виноград сорта «мерло», устойчивый к грибковым инфекциям, что позволяет отказаться от использования фунгицидов. Помимо этого, ученые вывели клубнику, в 12 раз более богатую кверцетином — антиоксидантом с полезными для здоровья свойствами.

