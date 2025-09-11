Китай, Иран и Польша: Где Россия закупает дешевые яблоки на фоне роста цен
Ирина Козий заявила НСН, что в большей степени сейчас растет стоимость именно российской продукции.
Российские производители яблок вынуждены повышать цены на фоне резкого роста себестоимости, импортная продукция сегодня стоит дешевле, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
К концу августа 2025 года средняя розничная стоимость яблок выросла на 14% год к году, превысив 140 руб. за кг. В течение всего летнего сезона цена была выше прошлогодней, когда отрасль пострадала от весенних заморозков. В 2025 году рост цен тоже связан с погодным фактором, а также резким ростом себестоимости производства такой продукции. Текущая конъюнктура привела к подорожанию яблочных концентратов, используемых в производстве соков, детского питания и сидра, пишет «Коммерсант». Козий рассказала, что происходит на рынке.
«Сейчас большая часть яблок на полках – отечественная продукция. В период урожая эта доля составляет почти 90%. Если брать по году, доля российских яблок оценивается в 60-70%. В большей степени растет сейчас стоимость именно российской продукции, так как существенно выросла себестоимость выращивания. А цена импортных яблок зависит от курса рубля к мировым валютам. В последний год он был относительно стабильным. В России яблоки выращиваются во многих регионах. Эти плоды хорошо хранятся, хорошо перевозятся. Качество яблок в основном зависит от сорта и соблюдения агротехнологий. Хорошие хозяйства есть как в России, так и в других странах, в этом смысле российские яблоки от импортных ничем не отличаются», - рассказала она.
При этом она отметила, что серьезные закупки начнутся только в декабре, среди стран-поставщиков Иран и даже Польша.
«Часть детского питания производится по стандарту «органик», поэтому требуются яблоки этого стандарта. В России таких хозяйств пока мало. В таком производстве существенную долю сырья производители импортируют. Основной объем импорта яблок у нас начинается в декабре-январе. Поставки идут из таких стран, как Молдова, Сербия, Азербайджан, Турция и так далее. Польские яблоки приходят через другие страны. Иранские яблоки появились в последнее время. На Дальний Восток завозят китайские яблоки. В начале весны начинаем получать яблоки из Аргентины, Чили, ЮАР», - добавила собеседница НСН.
Ранее президент России Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус» в Сочи. В ходе экскурсии главе государства представили разработки молодых ученых в области редактирования генома растений. В числе представленных результатов — виноград сорта «мерло», устойчивый к грибковым инфекциям, что позволяет отказаться от использования фунгицидов. Помимо этого, ученые вывели клубнику, в 12 раз более богатую кверцетином — антиоксидантом с полезными для здоровья свойствами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай, Иран и Польша: Где Россия закупает дешевые яблоки на фоне роста цен
- Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области
- Россиян предупредили, что сахарозаменители могут спровоцировать рак
- Россиян предупредили о долларе по 95 рублей из-за снижения ставки ЦБ
- Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с ситуацией с беспилотниками
- Анонсирован фильм о жизни и творчестве Джорджо Армани
- Матвиенко призвала открывать в России «мужские консультации»
- Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных
- Запрет электросамокатов у детсадов назвали нарушением Конституции
- Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru