«Красный террор Красной Шапочки»: Камиль Ларин о своих страшных сказках
29 июня 202112:28
Камиль Ларин в пресс-центре НСН заявил, что его страшные сказки несут психотерапевтический эффект.
Многие люди на карантине жили в страхе и депрессии, мои сказки были призваны помочь им отвлечься от всего ужаса вокруг, заявил актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН.
«С утра я вставал и обдумывал, как я могу переделать сюжет сказки. Вечером я её просто наговаривал на телефон, а ночью отправлял в интернет. Мне многие писали: а что они такие страшные? У меня, например, Красная Шапочка занималась красным террором: она ходила в лес, встречала зверушек – хоп, и нет лапки у белочки, хап, и нет лапки у волка. А идея была в том, чтобы вышибать клин клином. Ведь настолько все на карантине были в состоянии страха и депрессии. Я ж не экстрасенс Чумак, чтобы всех успокаивать. Так что здесь было врачебное, психотерапевтическое воздействие: народ встряхнуть, поддержать. Это действенно, доходило в интернете до миллиона просмотров»,- поделился он.
Ранее Камиль Ларин рассказал, как зародилась идея его новой книги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru