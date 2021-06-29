«Красный террор Красной Шапочки»: Камиль Ларин о своих страшных сказках

Камиль Ларин в пресс-центре НСН заявил, что его страшные сказки несут психотерапевтический эффект. 

Многие люди на карантине жили в страхе и депрессии, мои сказки были призваны помочь им отвлечься от всего ужаса вокруг, заявил актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН.

«С утра я вставал и обдумывал, как я могу переделать сюжет сказки. Вечером я её просто наговаривал на телефон, а ночью отправлял в интернет. Мне многие писали: а что они такие страшные? У меня, например, Красная Шапочка занималась красным террором: она ходила в лес, встречала зверушек – хоп, и нет лапки у белочки, хап, и нет лапки у волка. А идея была в том, чтобы вышибать клин клином. Ведь настолько все на карантине были в состоянии страха и депрессии. Я ж не экстрасенс Чумак, чтобы всех успокаивать. Так что здесь было врачебное, психотерапевтическое воздействие: народ встряхнуть, поддержать. Это действенно, доходило в интернете до миллиона просмотров»,- поделился он.

Ранее Камиль Ларин рассказал, как зародилась идея его новой книги.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КнигаКамиль Ларин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры