В России начали рассылать оформленные с помощью камер штрафы за непристегнутых пассажиров

Ранее стало известно о подобном штрафе, выписанном в Свердловской области. В ГУ МВД по региону порталу подтвердили, что камеры используют для фиксации нарушений правил пользования ремнями безопасности. Согласно КоАП, за управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозку непристегнутых пассажиров грозит штраф в размере 1000 руб. При выявлении нарушения штраф получит собственник машины.

В МВД РФ подчеркнули, что в законодательстве прописаны санкции за езду и перевозку пассажиров без ремня, и добавили, что порядок использования камер на дорогах регламентирован приказом от 23 августа 2017 г. № 664. Документ не содержит запрета на фиксацию непристегнутых пассажиров. В ведомстве не опровергли факт фиксаций пассажиров без ремня безопасности.

«Существующие и используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений о количестве выявленных правонарушений по ст. 12.6 КоАП в части, касающейся пассажиров», — рассказали в МВД.

