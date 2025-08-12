«Все заговорили об этом, потому что произошло сильное камчатское землетрясение. Это говорит о том, что Тихоокеанская океаническая плита очень активно движется. На ее границах такие землетрясения происходят периодично. Соответственно, имеются четкие долгосрочные прогнозы о таких землетрясениях. В каких-то участках они происходят раз в 50 лет, в каких-то раз в 100 лет. Поэтому никто угрозы этих землетрясений не снимает. В той заметке написана вероятность 37%, поэтому, скорее всего, оно не произойдет так быстро. Наше знание о землетрясениях крайне ничтожно, потому что инструментальный период наблюдения составляет чуть больше 100 лет, а землетрясения происходят несколько сотен миллионов лет. Поэтому пока точный прогноз никто дать не может. Надо спокойно относиться к такой информации. Она больше для подогрева и хайпа. Когда будет реальная опасность, о ней скажут за год-два. Мне кажется, что гораздо больше надо волноваться за зону рядом с Японией, там, где были землетрясения», - рассказал он.

Ранее, 30 июля, сильное землетрясение произошло на Камчатке. В результате южная часть полуострова сдвинулась к юго-востоку почти на два метра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».