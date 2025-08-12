«Следите за Японией»: Геофизик счел «хайпом» угрозу цунами в США
После землетрясения на Камчатке стоит больше переживать не за США, а за японские острова, заявил НСН Юрий Виноградов.
Не стоит всерьез воспринимать прогноз о разрушительном землетрясении и цунами у берегов США к 2100 году, если бы существовала реальная опасность, о ней бы предупредили за год-два. Об этом НСН рассказал директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Прибрежную зону США может накрыть огромным цунами из-за 9-бального землетрясения на северо-западе Тихого океана Америки, прогнозирует Daily Mail. Предположение журналисты выдвинули на основе исследования учёных из Политехнического университета Вирджинии. Уточняется, что вероятность землетрясения в течение следующих 50 лет составляет 37%, а к 2100 году она возрастает до 100%. Виноградов оценил достоверность прогноза.
«Все заговорили об этом, потому что произошло сильное камчатское землетрясение. Это говорит о том, что Тихоокеанская океаническая плита очень активно движется. На ее границах такие землетрясения происходят периодично. Соответственно, имеются четкие долгосрочные прогнозы о таких землетрясениях. В каких-то участках они происходят раз в 50 лет, в каких-то раз в 100 лет. Поэтому никто угрозы этих землетрясений не снимает. В той заметке написана вероятность 37%, поэтому, скорее всего, оно не произойдет так быстро. Наше знание о землетрясениях крайне ничтожно, потому что инструментальный период наблюдения составляет чуть больше 100 лет, а землетрясения происходят несколько сотен миллионов лет. Поэтому пока точный прогноз никто дать не может. Надо спокойно относиться к такой информации. Она больше для подогрева и хайпа. Когда будет реальная опасность, о ней скажут за год-два. Мне кажется, что гораздо больше надо волноваться за зону рядом с Японией, там, где были землетрясения», - рассказал он.
Ранее, 30 июля, сильное землетрясение произошло на Камчатке. В результате южная часть полуострова сдвинулась к юго-востоку почти на два метра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Следите за Японией»: Геофизик счел «хайпом» угрозу цунами в США
- «Нате, кушайте!»: «Гудтаймс» выпустят виниловые пластинки каждого альбома
- Путин заявил об устойчивом бюджете РФ и снижении инфляции
- Жительницы Калининграда и Саратова тратят на украшения больше всех в РФ
- Губернатор Севастополя предупредил о длительных отключениях интернета в Крыму
- В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст многодетным родителям
- Россиянам рассказали, как выбрать правильный рюкзак для школьника
- Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей
- Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
- Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru