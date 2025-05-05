Массовый сбой связи произошел по всей России
Клиенты основных мобильных операторов связи пожаловались на плохое качество сети и массовые сбои.
Сообщается, что среди недовольных пользователи «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона» и МТС. Перебои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и во многих других регионах России. Мобильные операторы отметили, что это произошло по независящим от них причинам и призвали пользоваться сетями Wi-Fi.
Также были зафиксированы проблемы в работе мессенджеров. Почти 2000 человек из Москвы и Подмосковья отправили обращения из-за неполадок в мобильном приложении Telegram.
Ранее Роскомнадзор объяснил причины сбоев в работе ряда российских сервисов использованием иностранной серверной инфраструктуры, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Массовый сбой связи произошел по всей России
- «Не до спорта»: Губерниев объяснил провал фильма о Родниной
- В Горловке водителей автобусов и скорых снабдят детекторами дронов
- Певица Монеточка подала заявку на ликвидацию ИП в России
- Пушков: В ФРГ начался процесс самоликвидации с активной поддержкой граждан
- В аэропорту Надыма отменили временные ограничения
- Индия перекрывает подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире на фоне обострения
- В Хабаровске конь сбежал от хозяина в город и спровоцировал ДТП
- В России задержали причастных к хищению около тысячи аккаунтов «Госуслуг»
- В России самозапрет на кредиты установили 10,3 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru