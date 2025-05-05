Массовый сбой связи произошел по всей России

Сообщается, что среди недовольных пользователи «Ростелекома», «Билайна», «Мегафона» и МТС. Перебои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и во многих других регионах России. Мобильные операторы отметили, что это произошло по независящим от них причинам и призвали пользоваться сетями Wi-Fi.

Также были зафиксированы проблемы в работе мессенджеров. Почти 2000 человек из Москвы и Подмосковья отправили обращения из-за неполадок в мобильном приложении Telegram.

Ранее Роскомнадзор объяснил причины сбоев в работе ряда российских сервисов использованием иностранной серверной инфраструктуры, напоминает НСН.

