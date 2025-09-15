В Госдуме призвали пересчитывать плату при отключении интернета

Депутаты Госдумы предложили ввести автоматический перерасчет платы за интернет при его длительном отключении. Соответствующее письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву направили представители фракции «Новые люди» Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев.

Парламентарии указали, что в настоящее время для перерасчёта абоненту необходимо самостоятельно фиксировать факт сбоя, после чего обращаться с заявлением к оператору. По их мнению, в условиях массовых сбоев данный механизм неэффективен и несправедлив.

«Автоматический порядок перерасчета... восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услугии», - объяснили депутаты.

Ранее в Минцифры РФ пообещали расширить список интернет-сервисов, доступных во время ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

