Калужская область заняла третье место по зарплатам в Центральном федеральном округе

Отмечается, что регион также занял 29 место по России. Согласно приведённой статистике, отраслью с наибольшими зарплатами в Калужской области стала наука, среднемесячный доход работников которой составил 80 тысяч рублей. Однако банковская и финансовая сфера остаются денежными рекордсменами страны. Средняя зарплата представителей этой отрасли составляет порядка 126 тысяч рублей в месяц.

Во главе рейтинга России стоит Москва с рекордными среднемесячными 224 тысячами рублей у работников банков и финансов. Следом идёт Сахалинская область с наивысшими зарплатами в добывающей отрасти. Специалисты этой сферы зарабатывают 223 тысячи рублей в месяц. Бронзовым призёром рейтинга стал Ямало-ненецкий АО с добычей нефти и газа и зарплатой в этой отрасли в 220 тысяч рублей в месяц.

В конце рейтинга расположились Мордовия, Калмыкия и Ивановская область с ежемесячной зарплатой 41-42 тысячи рублей у госслужащих.

Ранее сообщалось, что уровень бедности в России снизился до исторического минимума.

