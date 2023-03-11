Уровень бедности в России снизился до исторического минимума

Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. По итогам 2022 года оно составило 13 545 рублей.

Отмечается, что в 2021 году в стране зарегистрировали 16 млн человек с доходами ниже границы бедности. В прошлом году количество малоимущих обновило исторический минимум для постсоветского периода.

По данным Росстата, на изменения повлияли рост социальных выплат, зарплат, пенсий и других типов доходов, а также адресные социальные программы с учетом наиболее уязвимых групп россиян.

Ведомство не учитывало статистику по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

