Уровень бедности в России снизился до исторического минимума
Число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составило 15,3 млн человек, или 10,5 % населения. Соответствующие данные опубликовал Росстат.
Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. По итогам 2022 года оно составило 13 545 рублей.
Отмечается, что в 2021 году в стране зарегистрировали 16 млн человек с доходами ниже границы бедности. В прошлом году количество малоимущих обновило исторический минимум для постсоветского периода.
По данным Росстата, на изменения повлияли рост социальных выплат, зарплат, пенсий и других типов доходов, а также адресные социальные программы с учетом наиболее уязвимых групп россиян.
Ведомство не учитывало статистику по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru