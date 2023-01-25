В профсоюзе врачей указали на виновников неисполнения указа Путина по зарплатам
Основная масса врачей даже с переработками не получает 100-200% от средней зарплаты по региону, сказал в эфире НСН Андрей Коновал.
Проблемы с зарплатами врачей, так и не достигших величин «майского указа» Владимира Путина, стали следствием работы предыдущего кабмина, заявил в интервью НСН руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал.
Согласно майскому указу Путина 2012 года, средняя зарплата врачей должна была повыситься до 200% от средней зарплаты в регионе, а младшего и среднего медперсонала — до 100%. При этом, по данным «Известий», зарплата трех четвертей врачей так и не достигла этого уровня.
«Это реалистичные цифры, что 75% не видят таких зарплат. Даже с переработками основная масса медицинских работников не получает 100 и 200% от средней зарплаты по региону. Даже там, где перевыполнили и достигли этих показателей, реальная ситуация не может считаться нормальной. Прежде всего, виновато правительство, которое не выполнило очень важный пункт майского указа: не ввело базовые должностные оклады. Тогда бы не было искажения картины, и мы бы видели реальную ситуацию с зарплатами. Если оклад у врача составляет 11 или 14 тысяч рублей на ставку, понятно, что его зарплата будет как-то приближаться к данным величинам через огромный объем переработок», - сказал Коновал.
По его словам, правительство Михаила Мишустина в меньшей степени причастно к невыполнению указа президента.
«Шла экономия по достижению майских указов. Это привело не к решению проблемы кадрового дефицита, а к ее обострению. Хотя указы и обеспечили определенное повышение зарплаты. Основной период исполнения майских указов пришелся на время работы правительства Медведева, Мишустин и новый руководитель Минздрава Мурашко пришли у же в 2020 году и столкнулись с вызовами пандемии. Однако, нынешнее правительство тоже несет свою долю ответственности, отказавшись от запланированной в установленные сроки реализации поручения президента о внедрения отраслевой системы оплаты труда», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сказал НСН, что за ситуацию с зарплатами врачей несут ответственность губернаторы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- El Pais: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине
- Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов в обезличенном виде
- В Кремле назвали абсурдной идею сохранения безопасности в Европе путем продолжения войны
- Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах
- Песков заявил о безопасности компьютерного оборудования в кабинете Путина
- Лавров: Украину используют в колониальной политике против русскоязычного населения
- «Бананы, лук и помидоры»: Что заказывают студенты московских вузов
- В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины
- Путин в феврале встретится с лидерами фракций Госдумы
- В Кремле заявили, что угрозы Киева говорят о правильности действий Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru