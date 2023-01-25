В профсоюзе врачей указали на виновников неисполнения указа Путина по зарплатам

Проблемы с зарплатами врачей, так и не достигших величин «майского указа» Владимира Путина, стали следствием работы предыдущего кабмина, заявил в интервью НСН руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал.

Согласно майскому указу Путина 2012 года, средняя зарплата врачей должна была повыситься до 200% от средней зарплаты в регионе, а младшего и среднего медперсонала — до 100%. При этом, по данным «Известий», зарплата трех четвертей врачей так и не достигла этого уровня.