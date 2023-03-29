«Как за измену Родине!»: В СПЧ призвали сажать казнокрадов, невзирая на чины
Усиление ответственности для разного рода казнокрадов, «решал» и мошенников должно быть неминуемым, сказал НСН Кирилл Кабанов.
Коррупция в нынешних условиях опасна как никогда, региональным элитам пора прекращать думать о личном обогащении. Об этом НСН заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
Ранее источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили о задержании временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. По данным агентства, им вменяется получение взяток в особо крупном размере. Чиновницам грозит до 15 лет лишения свободы. Также по подозрению в коррупции был задержан замгубернатора и руководитель аппарата администрации Ненецкого автономного округа Андрей Блощинский. Кабанов объяснил массовые задержания чиновников наведением порядка среди региональных элит.
«Региональные власти почувствовали свою безнаказанность, доходит до того, что губернаторы принимают машины в дар от бизнесменов. Сегодня коррупция опасна как никогда. Власти намекнули региональным элитам, что пора бы прекратить заниматься личным обогащением. И это, полагаю, правильно. Хотелось бы, чтобы взбодрили еще федеральный уровень, где очень много людей, достойных пристального внимания правоохранителей», — сказал Кабанов.
По словам собеседника НСН, сбором компромата на региональных чиновников занимаются федеральные органы.
«Сейчас идет очень сильная ротация, среднее управленческое звено постоянно меняется. Собирать информацию — компетенция федеральных органов. Это достаточно серьезная комплексная история», — добавил председатель Национального антикоррупционного комитета.
В заключение член СПЧ добавил, что ждет дальнейших серьезных расследований.
«Все люди, озабоченные ситуацией, ждут неминуемого усиления ответственности казнокрадов, различного рода “решал” и мошенников, независимо от рангов и чинов. Ко многим чиновникам есть вопросы по импортозамещению, по обеспечению гособоронзаказа, по ЖКХ, по IT-закупкам, по закупкам в сфере экологии… Нужно мониторить ситуацию и сажать за решетку виновных. Причем сроки должны быть максимальными, как за измену Родине», — подытожил он.
Ранее сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему, по которой была организована поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. В результате ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил 400 млн рублей.
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