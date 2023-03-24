Замглавы Центрального таможенного управления ФТС арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал замначальника Центрального таможенного управления ФТС Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС.

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По решению суда, генерал, обвиняемый во взяточничестве, проведёт в СИЗО один месяц и 29 суток.

Беглов обвиняется по статьям «получение взятки в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве в крупном размере». Ещё одним фигурантом дела является начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев. Таможенникам грозит более 10 лет лишения свободы.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках на рабочих местах Беглова и Алеева, которые были задержаны по делу о взятке в 3,8 млн рублей, правоохранители изъяли более 40 млн рублей, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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