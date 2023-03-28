Полковник Росгвардии задержан по делу о коррупции на 400 млн рублей

По его словам, в схеме были задействованы должностные лица ведомства. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру.

Сегодня был задержан первый фигурант дела: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностными полномочиями.

Экс-президент Всероссийского общества глухих 78-летний Валерий Рухледев ранее приговорен к семи годам колонии по делу о многомиллионной растрате, передает НСН.

