Полковник Росгвардии задержан по делу о коррупции на 400 млн рублей

Сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему, по которой была организована поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. В результате ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил 400 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

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По его словам, в схеме были задействованы должностные лица ведомства. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру.

Сегодня был задержан первый фигурант дела: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностными полномочиями.

Экс-президент Всероссийского общества глухих 78-летний Валерий Рухледев ранее приговорен к семи годам колонии по делу о многомиллионной растрате, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:КоррупцияРосгвардия

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