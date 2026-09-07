Врач не должен подвергаться уголовному преследованию в случае ошибки, иначе медработники перестанут рисковать, заявил в интервью «Ведомостям» председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. По его словам, необходимо подключать к рассмотрению дел по врачебным ошибкам медицинское сообщество, чтобы определить, фатальной была ошибка врача или нет. Куринный сообщил, что врачи нередко сталкиваются с уголовными делами необоснованно.

«Чаще всего этим занимаются экспертные учреждения при Следственном комитете. Также есть независимые экспертизы, и их мнение тоже учитывается при судебных решениях. Необоснованных преследований врачей сегодня достаточно много. Возбуждаются уголовные дела, которые потом в ходе экспертизы и дополнительных следственных действий прекращаются. Только в одном случае из четырех при возбуждении уголовного дела врач оказывается виноват. Я согласен с тем, что наказывать врача за ошибку не надо, а за халатность наказание должно быть сохранено», - отметил он.