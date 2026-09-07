25% вины: Как вывести врачебные ошибки из-под уголовного преследования
Суд не может определить степень фатальности врачебной ошибки без консультаций с профильными экспертами, заявили НСН Алексей Куринный и Ян Власов.
Сегодня врачи в России нередко сталкиваются с судебными разбирательствами необоснованно, рассказал в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Врач не должен подвергаться уголовному преследованию в случае ошибки, иначе медработники перестанут рисковать, заявил в интервью «Ведомостям» председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. По его словам, необходимо подключать к рассмотрению дел по врачебным ошибкам медицинское сообщество, чтобы определить, фатальной была ошибка врача или нет. Куринный сообщил, что врачи нередко сталкиваются с уголовными делами необоснованно.
«Чаще всего этим занимаются экспертные учреждения при Следственном комитете. Также есть независимые экспертизы, и их мнение тоже учитывается при судебных решениях. Необоснованных преследований врачей сегодня достаточно много. Возбуждаются уголовные дела, которые потом в ходе экспертизы и дополнительных следственных действий прекращаются. Только в одном случае из четырех при возбуждении уголовного дела врач оказывается виноват. Я согласен с тем, что наказывать врача за ошибку не надо, а за халатность наказание должно быть сохранено», - отметил он.
В свою очередь сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в разговоре с НСН тоже подчеркнул, что оценивать действия медработника может только экспертное сообщество.
«Врачебная ошибка должна оставаться врачебной ошибкой. К сожалению, человек – черный ящик. Практически все вмешательства в организм не имеют гарантированного положительного исхода. Существующие клинические рекомендации обеспечивают эффективную помощь и в среднем подходят для 60% пациентов. Каждая болезнь течет индивидуально. Врачи с большим опытом видят больше вариаций течения, и, естественно, работают более эффективно. Оценить работу профессионала могут только эксперты. Суд в медицине ни черта не понимает. Поэтому необходимо привлекать экспертные сообщества – представителей федеральных медицинских учреждений либо Ассоциации неврологов, кардиологов и других профильных специалистов. На мнение лучших специалистов отрасли можно положиться», - сказал он.
Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов заявил НСН, что нападения на сотрудников «скорой помощи» следует приравнять к нападениям на полицейских — это поможет обеспечить их безопасность.
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