Журова высказалась об отказе Зеленского отдать Донбасс ради мира
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок ради достижения мирного соглашения. Свое мнение парламентарий изложила в беседе с «Лентой.ру».
Поводом для реакции послужило соответствующее заявление украинского лидера о Донбассе, сделанное им в ходе личной встречи с представителями Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Журова обратила внимание, что неготовность Киева к компромиссам существенно усложняет переговорный процесс.
Депутат выразила сомнение в том, какие именно ответы американская сторона рассчитывала услышать от Зеленского после предыдущих визитов с позитивным фоном. По мнению парламентария, украинскому лидеру сейчас крайне сложно отступить от своих прежних заявлений, и в подобных ситуациях обычно происходит смена руководства с последующим пересмотром достигнутых договоренностей.
Журова добавила, что формирование новых условий станет возможным только после проведения выборов на Украина и прихода к власти нового человека.
Между тем западные СМИ пишут, что Россия последовательно ужесточает свои ключевые требования по мирному завершению конфликта вокруг Украины, так как демонстрирует уверенность в собственном военном превосходстве на фронте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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