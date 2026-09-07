Депутат выразила сомнение в том, какие именно ответы американская сторона рассчитывала услышать от Зеленского после предыдущих визитов с позитивным фоном. По мнению парламентария, украинскому лидеру сейчас крайне сложно отступить от своих прежних заявлений, и в подобных ситуациях обычно происходит смена руководства с последующим пересмотром достигнутых договоренностей.

Журова добавила, что формирование новых условий станет возможным только после проведения выборов на Украина и прихода к власти нового человека.

Между тем западные СМИ пишут, что Россия последовательно ужесточает свои ключевые требования по мирному завершению конфликта вокруг Украины, так как демонстрирует уверенность в собственном военном превосходстве на фронте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

