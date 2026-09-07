В ВШЭ назвали противоположными интересы Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке
Интересы Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке в действительности противоположны. Об этом «Ленте.ру» заявил американский политолог, доцент Департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Дилан Пэйн Ройс.
Он указал, что Россия «в принципе находится в состоянии прямой холодной и опосредованной горячей войны с США». По его словам, в этой связи Москве приходится искать союзников в этом противостоянии.
«А на Ближнем Востоке таким союзником является Иран», — сказал Ройс.
Также эксперт отметил расхождения и по другим вопросам. Так, США и их союзники выигрывают от снижения цен на энергоносители, поддерживают Израиль, считают талибов и хуситов врагами. Позиция России, наоборот, скорее пропалестинская. При этом Москва развивает связи с талибами и получает выгоду от действий хуситов.
Ройс добавил, что Вашингтон пытается заставить новое правительство Сирии полностью отказаться от российского присутствия в стране.
Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что выход президента США Дональда Трампа на прямую конфронтацию с Ираном было ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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