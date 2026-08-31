Две тысячи случаев в год: Почему в России не боятся нападать на врачей
Алексей Куринный завил, что только пятилетний срок отпугнет людей от попыток нанести вред здоровью врача.
Реальное число случаев нападения на медицинских сотрудников приближается к 2 тысячам в год, однако многие медики даже не обращаются в полицию из-за смешного наказания. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что вместе с партией будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на медицинских работников и усиление их правовой защиты. Его слова приводят РИА Новости. Он обратил внимание на то, что за 2025 год было совершено более 1500 нападений на сотрудников скорой помощи. Куринный раскрыл, почему многие врачи даже не регистрируют эти случаи в полиции.
«Официально фиксируется около 1200-1300 нападений только на работников скорой помощи. Плюс еще приёмные покои экстренных больниц, поэтому, я думаю, что эта цифра приближается к 2 тысячам в год. Кто-то входит в положение нападающих, видя их эмоциональное состояние из-за здоровья родственников. Кто-то считает это бесполезным и не обращается ввиду, на мой взгляд, достаточно смешных мер наказания. Там, грубо говоря, штраф, в размере 10 тысяч рублей и все. Ну, а большая часть уголовных дел, честно говоря, даже не доходит до суда. Сейчас приемные отделения уже оснащены тревожными кнопками. У сотрудников скорой помощи на некоторых станциях в планшетах тоже есть такие кнопки, но нужно, чтобы это было законодательно закреплено для всех», — отметил собеседник НСН.
По словам собеседника НСН, наказание нужно изменить на реальный срок, только тогда будет эффект.
«Такие проекты вносились в Госдуму трижды, так что, на мой взгляд, тут вопрос политической воли. Медсестра, находящаяся на своем рабочем месте и выполняющая рабочие обязанности, должна быть приравнена к сотруднику полиции. Соответственно наказание должно быть не условным и не штрафом, а реальным сроком. Тогда каждый подумает, стоит ли пинать врача, либо нападать на медсестру, рискуя получить 5 лет реального срока», — раскрыл он.
Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов заявил НСН, что самое страшное – это нападения на врачей во время оказания помощи.
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