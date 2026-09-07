Политолог назвал последствие атаки на Иран для полномочий Трампа

Эксперт напомнил, что Конституция США наделяет законодательную власть в лице Конгресса исключительными полномочиями по развязыванию войны. Данный механизм ограничивает главу государства в сфере внешней политики и не позволяет ему превратиться в избранного деспота, однако теперь это сдерживающее ограничение перестало действовать.

Политолог подчеркнул, что хотя законодательная власть исторически играла второстепенную роль во внешнеполитических вопросах, в настоящее время ее влияние практически сведено к нулю.

Накануне, 6 сентября, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что военные США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана, что станет ответом на атаки по своим корабля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

