Политолог назвал последствие атаки на Иран для полномочий Трампа
Атака на Иран привела к устранению конституционных ограничений, действовавших в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующую оценку дал политолог, доцент Департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики» Дилан Пэйн Ройс, сообщает «Лента.ру».
Эксперт напомнил, что Конституция США наделяет законодательную власть в лице Конгресса исключительными полномочиями по развязыванию войны. Данный механизм ограничивает главу государства в сфере внешней политики и не позволяет ему превратиться в избранного деспота, однако теперь это сдерживающее ограничение перестало действовать.
Политолог подчеркнул, что хотя законодательная власть исторически играла второстепенную роль во внешнеполитических вопросах, в настоящее время ее влияние практически сведено к нулю.
Накануне, 6 сентября, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что военные США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана, что станет ответом на атаки по своим корабля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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