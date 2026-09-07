Депутат ГД осудил выходку украинской делегации на переговорах в Киеве
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа резко раскритиковал поведение украинской делегации во время переговоров с американскими переговорщикам Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Свое мнение парламентарий изложил в беседе с «Лентой.ру».
Поводом для критики стало нарушение дипломатического дресс-кода членами украинской делегации на встрече в Киеве. Особое внимание привлек Давид Арахамия, явившийся на переговоры в черной футболке с провокационной надписью «Киевский режим».
Чепа напомнил, что Владимир Зеленский по профессии является шоуменом, что полностью определяет стиль работы всей его команды. По мнению депутата, украинское руководство сознательно игнорирует дипломатические нормы ради желания выделиться и получить аплодисменты публики.
Парламентарий назвал подобный популизм преступным на фоне продолжающегося конфликта и гибели людей. Он выразил уверенность, что подобное поведение сильно раздражает украинский народ, тогда как западные кураторы лишь подыгрывают образу комика и радуются сложившейся ситуации.
Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер намерены разработать новый мирный план решения конфликта на Украине, добившись прогресса до зимы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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