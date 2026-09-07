Депутат ГД осудил выходку украинской делегации на переговорах в Киеве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа резко раскритиковал поведение украинской делегации во время переговоров с американскими переговорщикам Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Свое мнение парламентарий изложил в беседе с «Лентой.ру».

Поводом для критики стало нарушение дипломатического дресс-кода членами украинской делегации на встрече в Киеве. Особое внимание привлек Давид Арахамия, явившийся на переговоры в черной футболке с провокационной надписью «Киевский режим».