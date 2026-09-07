Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для армии

Мещанский суд Москвы приговорил двух топ-менеджеров группы компаний «Пикет» к лишению свободы на сроки от семи до десяти лет за поставки в войска некачественных бронежилетов. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовый директор Виктория Антонова получила десять лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей, а глава службы безопасности Михаил Кальченко — семь лет и 900 тысяч рублей. Суд также постановил солидарно взыскать с них и генерального директора Андрея Есипова в пользу Минобороны 2 млрд 399 млн рублей в счет возмещения ущерба.

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Кроме того, сохранен арест на имущество осужденных: сумки Chanel, земельные участки и автомобиль BMW. ГК «Пикет» до начала СВО занималась производством одежды и строительством, но с началом боевых действий получила контракт от Минобороны на поставку 20 тысяч касок и аналогичное количество бронежилетов.

После приемки изделий у ведомства возникли претензии к продукции — бронежилеты не обеспечивали предусмотренную контрактом противоосколочную защиту. Всего фигурантов дела трое, Есипов ранее был арестован, его дело выделено в отдельное производство, уточнили в суде.

Ранее в отправленных бойцам СВО консервах нашли массу нарушений ГОСТа. Основными фигурантами по этому делу проходят экс-глава продовольственного управления Минобороны Виктор Таразевич и руководитель МПК «Селятино» Артем Барышков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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