Суд вынес приговор поставщикам бракованных бронежилетов для армии

Мещанский суд Москвы приговорил двух топ-менеджеров группы компаний «Пикет» к лишению свободы на сроки от семи до десяти лет за поставки в войска некачественных бронежилетов. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовый директор Виктория Антонова получила десять лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей, а глава службы безопасности Михаил Кальченко — семь лет и 900 тысяч рублей. Суд также постановил солидарно взыскать с них и генерального директора Андрея Есипова в пользу Минобороны 2 млрд 399 млн рублей в счет возмещения ущерба.