Мерц отказался менять свою позицию в отношении России

Возглавляющий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не намерен менять свою позицию в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментируя итоги выборов в парламент Саксонии-Анхальт, в которых предварительно победила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), он указал, что убеждён в необходимости «защищать нашу свободу, в том числе от России».

«Вероятно, мне придётся гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию», - подчеркнул политик.

Ранее Мерц назвал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт самым тяжёлым за последние десятилетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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