Мерц отказался менять свою позицию в отношении России

Комментируя итоги выборов в парламент Саксонии-Анхальт, в которых предварительно победила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), он указал, что убеждён в необходимости «защищать нашу свободу, в том числе от России».

«Вероятно, мне придётся гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию», - подчеркнул политик.

Ранее Мерц назвал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт самым тяжёлым за последние десятилетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

