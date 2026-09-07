Он отметил, что АдГ, победившей на выборах в парламент Саксонии-Анхальт, почти гарантирован успех через две недели в Мекленбурге.

«Однако этого недостаточно для того, чтобы прийти к власти: 30%, которые у АдГ есть в общенациональном масштабе, этого мало», — указал эксперт.

Трухачев добавил, что у партии есть крыло, настроенное против сближения с Россией. И в случае внутрипартийного раскола оно вполне может объединиться с правыми представителями Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

Традиционные партии ФРГ не хотят пускать во власть АдГ, теперь судьба земли Саксония-Анхальт зависит от переговоров с Сарой Вагенкнехт (на фото), заявил в эфире НСН Александр Рар.



Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что немецкая правящая элита будут всё делать для того, чтобы не допустить АдГ во власть.