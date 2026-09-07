В России заявили, что АдГ не станет правящей партией в Германии
Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) пока не может претендовать на общефедеральную власть и контроль над парламентом. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.
Он отметил, что АдГ, победившей на выборах в парламент Саксонии-Анхальт, почти гарантирован успех через две недели в Мекленбурге.
«Однако этого недостаточно для того, чтобы прийти к власти: 30%, которые у АдГ есть в общенациональном масштабе, этого мало», — указал эксперт.
Трухачев добавил, что у партии есть крыло, настроенное против сближения с Россией. И в случае внутрипартийного раскола оно вполне может объединиться с правыми представителями Христианско-демократического союза Германии (ХДС).
Традиционные партии ФРГ не хотят пускать во власть АдГ, теперь судьба земли Саксония-Анхальт зависит от переговоров с Сарой Вагенкнехт (на фото), заявил в эфире НСН Александр Рар.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что немецкая правящая элита будут всё делать для того, чтобы не допустить АдГ во власть.
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