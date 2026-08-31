Чтобы обеспечить безопасность сотрудников «скорой помощи», нападения на них надо приравнять к нападениям на полицейских, заявил в интервью НСН председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ранее заявил, что в России планируется ужесточение ответственности за нападения на медицинских работников и усиление их правовой защиты. По его данным, в 2025 году в стране было совершено более 1,5 тысяч нападений на сотрудников «скорой помощи». Ремизов назвал эту проблему «страшной».