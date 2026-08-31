Приравнять к полицейским? Как спасти скорую помощь от нападений
Самое страшное – это нападения на врачей во время оказания помощи, сказал в эфире НСН Сергей Ремизов, попросив максимально ужесточить уголовную ответственность.
Чтобы обеспечить безопасность сотрудников «скорой помощи», нападения на них надо приравнять к нападениям на полицейских, заявил в интервью НСН председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ранее заявил, что в России планируется ужесточение ответственности за нападения на медицинских работников и усиление их правовой защиты. По его данным, в 2025 году в стране было совершено более 1,5 тысяч нападений на сотрудников «скорой помощи». Ремизов назвал эту проблему «страшной».
«Проблема есть. К сожалению, мы видим случаи нападения на медицинских работников. Самое страшное в этой ситуации, что нападения иногда происходят в период оказания медицинской помощи пациенту. Огромный риск возникает именно при оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе. Для нас очень важно, чтобы ужесточение ответственности за нападения на медработников было как можно сильнее. Мера защиты должна быть одна – ужесточение уголовной ответственности. Идеальным вариантом было бы, чтобы нападения на работников «скорой помощи» и медицинских работников приравняли к нападениям на полицейских и сотрудников правоохранительных органов. Тогда будет результат, люди будут бояться и не станут совершать противоправные действия», - подчеркнул он.
По его словам, нужно наказывать и водителей, не уступающих дорогу «скорой помощи».
«Есть еще один момент, о котором мы все время говорим. Это ужесточение ответственности водителей, которые не пропускают "скорую помощь" или блокируют ее подъезд к пациентам. Не все водители пропускают "скорую помощь" и доброжелательно относятся к этим вопросам. Это тоже проблема, которую надо рано или поздно решать», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем Ремизов отметил, что проблема с нападениями на медиков в Москве стоит не так остро, как в других городах.
Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на хирурга в больнице в Махачкале «за то, что он задел маму», напоминает «Радиоточка НСН».
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