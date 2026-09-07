«Должна быть возможность выбора. Далеко не каждая женщина выходит в декрет даже в положенное сейчас время. Есть женщины, которые работают до последнего в интересах дела. Поэтому здесь нам нужно создавать такие условия, чтобы женщины могли работать и в декрете, если есть такая возможность, например, дистанционно. Очень часто оплата зависит не только от оклада, но и от результатов труда – бонусная часть. Нам нужно побольше создавать таких возможностей, чтобы женщина могла в профессиональном плане быть реализована. По состоянию здоровья женщина и сегодня может выйти в декрет хоть с первого дня беременности, если у нее есть медицинские рекомендации врача. Беременность – это повышенная нагрузка на организм, кому-то хочется спать, у кого-то нет сил, в особых случаях врачи дают больничный. Если есть риски и медицинские обоснования, женщину в нашей стране никто работать не заставляет», - рассказала она.

При этом она подчеркнула, что работодатели и сегодня не всегда готовы брать женщин на работу под разными предлогами.

«В целом женщины и сейчас находятся в неравном положении, так как многие работодатели до сих пор не берут женщин, находя другие причины для отказа в приеме на работу. Чтобы не было дискриминации женщины, должен быть защищен работодатель», - заключила собеседница НСН.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова раскрыла НСН, почему мужчины идут в декрет.

