«Как вы и обещали!»: «Кривая линия» прервала локдаун в Тверской области, а в Дубне спасают лес
Обращения НСН к тверскому губернатору и министру энергетики России молниеносно вернуло свет в Стрельниково, при этом в Кошелево мерзнут уже десять дней, а в Дубне под угрозой уничтожения краснокнижный лес.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» начал зиму с оперативного решения проблемы деревни Стрельниково в Тверской области.
После наших обращений к губернатору и в Минэнерго России замерзаюшим людям молниеносно восстановили подачу электроэнергии. При этом к нам поступило еще несколько похожих обращений из Тверской области.
Ну а в подмосковной Дубне обеспокоены ситуацией с Чернореченским лесом.
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На прошлой неделе мы рассказывали о ситуации в Михайловском сельском поселении Тверской области. После снегопада, оборвавшего провода, жители Стрельниково и еще ряда населенных пунктов больше пяти дней оставались без электричества. Люди замерзали, а некоторые даже ставили дома палатки для утепления, однако на следующий день после эфира «Кривой линии» ситуация изменилась.
«Как вы и обещали, дали на следующий день после эфира. Прямо приехали, подключили нашу деревню, развернулись и уехали, все это заняло минут 40. Получается, мы были «всего лишь» неделю без электричества – с 21 ноября до вечера 28-го. Соседние деревни подключили через два дня. Сейчас все хорошо, очень тепло. Электричество есть, спасибо вам большое», - поблагодарила НСН местная жительница.
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Однако не во всех селах Калининского района Тверской области решились проблемы с электроэнергией. На днях к нам обратились жители Кошелево, у которых нет света уже десять дней.
«Тверская область, Калининский район, деревни Кошелево, Дуденцы и Климтино. У нас с 11 вечера 21 ноября нет электричества. Выпал мокрый снег, 20 см, потом через сутки еще 20 см. Деревья согнуло, засыпало дороги, повалило на провода. Дороги своими силами мы расчистили, а линии электропередач в глухих местах проходят, там что-то делать самим опасно для жизни, там должны делать специалисты. Экстренные службы просто принимают звонки, но никаких действий не происходит», - рассказал НСН один из местных жителей.
По его слова, соседи, пытаясь согреться, чуть не спалили свой дом.
«Я лично огня боюсь, у меня все на электричестве, а «план Б» это дизельные генераторы – у меня сейчас расход дизеля 100 литров в сутки, при том, что на ночь мы выключаем генератор. Температура в доме 15 градусов, просыпаешься не от того, что выспался, а от того, что замерз и бежишь заводить генератор. У соседей наших камин декоративный, они пытались им обогреться, в итоге случился пожар - полкрыши сгорело и, соответственно, дом пришел в негодность. Уже все, край, у меня уже стадия принятия пришла. То есть я бесился, орал тут, как ненормальный, не знал, что делать. Ну, а что делать?» - возмутился один из местных жителей.
Мы обратились в Минэнерго России с просьбой помочь замерзающим людям.
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Ну а в Дубне другая проблема. Здесь хотят превратить в современный парк Чернореченский лес, что грозит его краснокнижным обитателям. Петицию против такого обустройства подписали уже порядка 4 тысяч человек. В их числе и кандидат биологических наук Таисия Лаптева, рассказавшая НСН, что происходит.
«У нас город перемежается с небольшими лесными зонами. Чернореченский лес был создан 50 лет назад, как санитарная зона и за это время там сформировалась уникальная экосистема. Сейчас на территории этого леса у нас произрастает около 18 краснокнижных растений, есть краснокнижные животные. В частности, у нас очень большая популяция рыжих лесных муравьев, есть достаточно редкая бабочка махаон, встречается черный дятел. Из растений у нас здесь очень большое разнообразие первоцветов, - здесь 11 из 18 видов первоцветов, которые вообще есть в Московской области, три из них водят в Красную книгу. Еще у нас более десяти краснокнижных видов на участке, который называется Тяпкинские болота – там есть княженика, два вида вереска… Если копать там и проводить какие-то коммуникации, в том числе для освещения, все эти растения будут погублены, а зацветают они только на седьмой-десятый год. То есть мы фактически потеряем эту популяцию. А нам сейчас Дубнинская администрация предлагает благоустроить этот лес и превратить его в парк, которых и так много в городе», - отметила собеседница НСН.
Мы обратились к губернатору Московской области и в Минприроды с просьбой сохранить уникальное место.
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