«Ты не один!»: «Кривая линия» вернула лифты в Домодедово, а под Тверью мерзнут деревни

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В начале октября мы рассказывали о проблемах жителей Домодедово, которые начались прошлым летом. В одной из 17-этажек начали ломаться лифты, в итоге сломались оба. На верхние этажи перестали приходить врачи и сантехники, а родители с колясками и пенсионеры и вовсе оказались в безвыходной ситуации. Люди признавались, что у них больше нет сил ходить «по кругам ада», однако обращения НСН к губернатору и в прокуратуру изменило ситуацию. Оба лифта теперь работают, при этом досталось и управляющей компании.

«На данный момент в нашем подъезде лифты ходят, оба. Уже нет той ситуации, когда лифт каждый день ломался, это факт. У меня были мысли, что поскольку с вашей стороны велись эти запросы, возможно, лифты у нас стали сейчас ходить, потому что где-то что-то "подгорело" у кого-то, поэтому все заработало. Сегодня и вчера, и прошлую неделю, я даже вам больше скажу, наверное, весь ноябрь лифты работают, оба лифта ходят. Я, честно говоря, не ожидала отклика, такой работы, связи и поддержки. Это очень здорово знать, что ты не один. Когда ты думаешь, что ты один в такой машине, конечно, можно быстро опустить руки. Я поймала себя на мысли, что нажала на кнопку вызова, ко мне приехали два лифта, открылись оба, а такого ведь не было больше года. Я просто стою и думаю: "Боже мой, что это вообще, что происходит сейчас?" Спасибо вам большое», – поблагодарила НСН жительница проблемного дома Полина Родина.

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Тем временем драматичные события разворачиваются в Тверской области. Деревня Стрельниково и другие населенные пункты Михайловского сельского поселения с 21 ноября остаются без света. Люди замерзают, однако проблема не решается.

«В четверг, 21 ноября, в 19.30 отключили электроэнергию после снегопада. Тогда был мокрый снег, навис на провода и были обрывы проводов. Это практически по всей западной части Тверской области, частично восстановили где-то, но многие населенные пункты и без сотовой связи, потому что вышки не работают, и без интернета, без отопления, без электричества с четверга так и остаются, в том числе и мы. Суммарно сейчас, наверное, около тысячи домов остаются без света во всем поселении, там много деревень. Сейчас уже добровольцы, в том числе мой муж, ездят по полям, по лесам, на вездеходах и снегоходах, ищут обрывы, передают это электрикам, но они все равно не приезжают. Оголенные провода лежат недалеко, прямо рядом с дорогой, даже выжженная трава под ними», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, температура в домах сейчас опустилась ниже десяти градусов, ну а люди согреваются, как могут.

«Сейчас температура в домах от 3 до 10 градусов. У кого есть газ, его включают. Отопление тоже не работает, потому что газовые котлы зависят от электричества. Доходит до того, что люди ставят прямо в доме на ламинате палатки, расстилают спальные мешки и газовыми горелками топят эту палатку. У кого-то есть генераторы, но это единицы. Даже если есть генератор, то это порядка 5 тыс. рублей в сутки на бензин. Мы живем в 7 километрах от Твери - и детей у нас много, и пенсионеров тоже. Школы, детские сады, больницы, дома культуры… Секции отменены, школы работают по короткому графику. У меня ребенок ходит в Твери в школу. В Твери все нормально, а вокруг нет. Мы обращались куда-только могли и все бессмысленно. Говорят, что направлены бригады, при этом сроки подачи электроэнергии постоянно сдвигаются», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили разобраться в ситуации тверского губернатора и главу Минэнерго России.