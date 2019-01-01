Мост Европа – Азия или живой Байкал? Депутат и эколог о вырубке лесов для РЖД
Депутат Госдумы и представитель Русского географического общества поспорили в эфире НСН, что важнее: байкальские леса или стратегический транспортный коридор через Сибирь.
Правительство намерено подготовить поправки в закон «Об охране озера Байкал», которые, по данным РБК, позволят РЖД производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Не исключено, что вырубка будет проводиться в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, но вне границ особо охраняемых зон.
Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН заявил, что пропускные способности железнодорожных путей в районе Байкала, безусловно, нужно расширять, но инициатива нуждается в обсуждении.
«Я не только член комитета по транспорту и строительству, но и я также представляю Иркутскую область и возглавляю межфракционную и межрегиональную депутатскую рабочую группу "Байкал", в состав которой входят 18 депутатов, в основном, представляющие байкальский регион: Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Безусловно, вопросы природоохранного и экологического законодательства мы держим на особом контроле. Вопросов, противоречий, недоработок и пробелов в действующем законодательстве у нас достаточно много, мы над ними работаем уже не один год. Я думаю, что при рассмотрении данной законодательной инициативы надо обязательно учитывать и мнение представителей соответствующих регионов и представителей конкретных избирателей, проживающих на байкальской природной территории. Задача по модернизации, по расширению наших пропускных способностей в России как стране, которая является транспортным мостом между Европой и Азией, реализуется в стратегии транспортного развития страны на достаточно длительную перспективу. Я думаю, что развивать Байкало-Амурскую магистраль нужно, это очень важно, это повышение наших конкурентных способностей в мировой транспортной экономике. Но, что касается тех ограничений, которые существуют на Байкале – их, безусловно, нужно выполнять. У нас существуют достаточно жесткие требования по государственной экологической экспертизе в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, мы говорим с вами про возможные вырубки именно там. Мы готовы на своей площадке собрать экспертов, как представителей науки, так и представителей Российских железных дорог. Я думаю, что это будет правильно, если мы эту законодательную инициативу обсудим», - сказал парламентарий.
В свою очередь действительный член Русского географического общества, исследователь озера Байкал Леонид Колотило заявил НСН, что не понимает, зачем понадобилось рубить лес в районе железнодорожных путей.
«Насколько я знаю, для железнодорожной магистрали давным-давно есть определенные коридоры, в которых лес уже вырублен 100 лет назад. Я не очень понимаю, зачем нужны еще какие-то отдельные решения и поправки», - сказал он.
Собеседник НСН также опроверг версию о том, что поправки принимаются для расчистки «заросших» площадок возле существующих железнодорожных путей.
«Та зона, в которой проложена железная дорога, уже давно выведена из лесного хозяйства. Эта территория железной дороги. Даже если там что-то зарастает, то просто производят расчистку, никого не спрашивая и не нарушая закон. Все тупики, все, что находится на балансе железной дороги, эксплуатируется без каких-либо дополнительных согласований. Если говорить в общем, то я, конечно, против введения в закон таких поправок, потому что если возникает конкретная проблема, например, нужно расширить сто метров тупика – это можно решать отдельно и принимать какие-то конкретные решения. А так "давайте вырубим тысячу гектаров" - это к чему? Все должно быть привязано к какому-то конкретному месту, какой-то конкретной проблеме, а не просто "давайте разрешим". Я считаю, что в таком виде закон не проработан, не обоснован и не соответствует нуждам Байкала и его охраны», - заключил специалист.
Ранее в эфире НСН стилист Сергей Зверев рассказал, почему для него так важна проблема Байкала. Он провел возле Кремля серию одиночных пикетов в защиту водоема, за что впоследствии был оштрафован по решению суда.
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