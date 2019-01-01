Мост Европа – Азия или живой Байкал? Депутат и эколог о вырубке лесов для РЖД

Правительство намерено подготовить поправки в закон «Об охране озера Байкал», которые, по данным РБК, позволят РЖД производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Не исключено, что вырубка будет проводиться в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, но вне границ особо охраняемых зон.

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН заявил, что пропускные способности железнодорожных путей в районе Байкала, безусловно, нужно расширять, но инициатива нуждается в обсуждении.

«Я не только член комитета по транспорту и строительству, но и я также представляю Иркутскую область и возглавляю межфракционную и межрегиональную депутатскую рабочую группу "Байкал", в состав которой входят 18 депутатов, в основном, представляющие байкальский регион: Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Безусловно, вопросы природоохранного и экологического законодательства мы держим на особом контроле. Вопросов, противоречий, недоработок и пробелов в действующем законодательстве у нас достаточно много, мы над ними работаем уже не один год. Я думаю, что при рассмотрении данной законодательной инициативы надо обязательно учитывать и мнение представителей соответствующих регионов и представителей конкретных избирателей, проживающих на байкальской природной территории. Задача по модернизации, по расширению наших пропускных способностей в России как стране, которая является транспортным мостом между Европой и Азией, реализуется в стратегии транспортного развития страны на достаточно длительную перспективу. Я думаю, что развивать Байкало-Амурскую магистраль нужно, это очень важно, это повышение наших конкурентных способностей в мировой транспортной экономике. Но, что касается тех ограничений, которые существуют на Байкале – их, безусловно, нужно выполнять. У нас существуют достаточно жесткие требования по государственной экологической экспертизе в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, мы говорим с вами про возможные вырубки именно там. Мы готовы на своей площадке собрать экспертов, как представителей науки, так и представителей Российских железных дорог. Я думаю, что это будет правильно, если мы эту законодательную инициативу обсудим», - сказал парламентарий.