Названы виновные в экологической катастрофе на Байкале

Повторный паводок на юге Иркутской области может привести к экологической катастрофе на Байкале. Как пишут «Известия», в озеро могут попасть хлорные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые хранятся в котлованах (картах) на южном побережье Байкала, что приведет к уничтожению зоопланктона в южной части акватории. Далее по пищевой цепочке это может спровоцировать мор рыбы, птицы и нерпы.

Глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что помешать экологическому бедствию на Байкале может только счастливая случайность.

«Там сейчас развернулись очень мощные природные процессы. Может произойти что угодно. Озеро это не уничтожит, но южная акватория Байкала на многие годы будет убита. Загрязнение будет локальным, водооборот там так устроен, что химию эту на всю акваторию не разнесет. Но южный прибрежный подводный мир погибнет. Там будет экологическая катастрофа. В этой ситуации ничего предпринять нельзя. Нужны гигантские ресурсы, чтобы сейчас что-то там начать сооружать. События развиваются буквально в течение считанных суток, никакой организационной мощи не хватит, чтобы это организовать», - сказал он.