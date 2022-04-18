«Как в Париже!»: Оптовые рынки назвали спасением от подорожания продуктов

Вокруг Парижа десяток подобных центров, в Москве их понадобится не меньше семи, а в Петербурге четыре-пять, сказал в эфире НСН Анатолий Тихонов.

Создание в России оптовых продовольственных рынков позволит снизить цены на продукты и сделать их «справедливыми», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство займется развитием оптовых продовольственных рынков и уже утвердило соответствующую концепцию.

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«Это замечательная идея, она будет способствовать развитию цивилизованного рынка, снижению цен, устранению лишних цепочек посредников и установлению справедливых цен для продавца и покупателя. Так работает весь цивилизованный мир. Посмотрите Париж, вокруг него десяток таких центров и у всех миллиардные обороты в день. Сейчас к этому принуждает само течение обстоятельств – создать современные торговые площадки, которые не повторяли бы советские оптовые базы, но были бы на более высоком современном уровне. Все чисто, прозрачно, нет никакого криминала и устанавливаются справедливые отношения», - сказал Тихонов.

Он рассказал, сколько таких центров нужно построить для Москвы и Санкт-Петербурга.

«У нас, к сожалению, только в Москве я знаю четыре пункта, которые более-менее можно назвать оптово-логистическими, один из них на Киевском шоссе. Только Москва потребует 7-8 таких пунктов, в Питере тоже минимум 4-5 таких оптово-логистических центров. Это необходимость, и слава Богу, что правительство обратило на это внимание, снова вернулось к этой теме и стало ее поддерживать», - отметил эксперт.

При этом Тихонов напомнил, что подобную программу начали реализовывать еще 10 лет назад.

«Это программа очень похожа на ту, которая была еще при вице-премьере Дворковиче в 2012 году, когда планировалось создавать вокруг крупных населенных пунктов оптово-логистические центры. На этой площадке сельхозпроизводители и покупатели могли совершать сделки и хранить продукты. Были финансовые инструменты: покупатель мог купить в кредит, а сельхозпроизводитель сразу получить деньги и не ждать отсрочки 20-30 дней. То есть хорошие и безопасные сделки, но эта программа почему-то очень слабо реализовывалась», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Ранее российские производители продуктов питания призвали правительство не запрещать въезд в страну фур из Европы в ответ на аналогичный запрет ЕС.

Как заявил «Радиоточке НСН» директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, подобный запрет еще больше усугубит проблемы с логистикой.


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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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