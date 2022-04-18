«Как в Париже!»: Оптовые рынки назвали спасением от подорожания продуктов

Создание в России оптовых продовольственных рынков позволит снизить цены на продукты и сделать их «справедливыми», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство займется развитием оптовых продовольственных рынков и уже утвердило соответствующую концепцию.