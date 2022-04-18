В России создадут систему оптовых продовольственных рынков

В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что правительством уже была утверждена соответствующая концепция, а также был подготовлен перечень конкретных шагов по её реализации.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить выпуск и поставки качественных, доступных по цене продуктов питания.

«Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда заявил, что рост цен на продукты связан с подорожанием ряда иностранных компонентов, используемых при изготовлении кормов, упаковки и запчастей зарубежной техники, сообщает RT.

