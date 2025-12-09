«Как у индейцев»: Юрист объяснил риски «примирения» по уголовным статьям
Обязательное прекращение уголовных дел при условии заглаживания причиненного вреда нарушает принцип «справедливого наказания», заявил НСН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Обязательное прекращение уголовных дел небольшой и средней тяжести в случае заглаживания преступником причиненного вреда несет ряд рисков в плане осуществления правосудия. Об этом заявил НСН в комментарии заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Министерство юстиции России разработало поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на совершенствование процедуры примирения сторон. Указывается, что институт восстановительного правосудия эффективно действует во многих странах. Как выяснила «Независимая газета», суть законопроекта – обязательное прекращение уголовных дел по ряду преступлений небольшой и средней тяжести. Должно быть соблюдено условие - договоренность между виновным и потерпевшим о том, что причиненный вред заглажен. Приводится список статей УК, по которым освобождение от уголовной ответственности через примирение сторон не столько возможно, сколько обязательно.
«В основе нашей судебной системы и следственной практики лежит идея о том, что правонарушитель заслуживает наказания за преступления, чтобы восторжествовала справедливость. Такой подход не подразумевает общения, эмпатии между потерпевшим и тем, кто причинил вред. Предложенные нормы восстановительного правосудия - это что-то от племён индейцев, когда они там примирялись, оттуда это пошло. Я бы не стал составы преступлений так огульно туда добавлять, а там список огромный - преступления против имущества, против здоровья. Может быть, стоит начать эксперимент с двух, трех, четырёх составов, посмотреть, как это будет работать, понять, насколько мы готовы к применению эмпатии в заглаживании вреда от уголовных преступлений», - отметил эксперт.
Он также обратил внимание на риск коррупционной составляющей данного проекта.
«Заявлена формулировка «вправе прекратить уголовное дело». И это, конечно, огромный коррупционный рычаг - «вправе» и «обязан», это две большие разницы. Поэтому если формулировка останется «вправе», это будет дальнейшим инструментом для манипуляции со всех сторон», - констатировал Соловьев.
Больше всего заслуженного юриста РФ в контексте восстановительного правосудия беспокоит вопрос профилактики преступлений.
«Мы называем сегодня предупреждение правонарушений важнейшим элементом борьбы с преступностью. Насколько профилактика останется действенным регулятором преступности? Ведь, когда преступник будет знать, что ему ничего не будет, нужно только разыграть из себя милого, улыбчивого человека, который все осознал, который скажет: "Ну, простите, я вас побил, но это все не со зла, я сам пострадавший, потому что меня в детстве кто-то там обидел", еще что-то. Мы просто теряем предупредительное значение уголовного закона, потому что, если заранее человек понимает, что ему надо всего лишь театр драмы разыграть, этот момент самый тревожный», - заключил собеседник НСН.
При этом адвокатское сообщество выступает в поддержку инициативы Минюста. Потому что отсутствие претензий со стороны потерпевшего означает, что цель уголовного судопроизводства достигнута, тогда дополнительные репрессивные меры признаются излишними.
Ранее в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности и убийства, если подросток осознавал совершаемый им поступок. Однако в полиции считают, что начинать нужно с воспитания. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов.
