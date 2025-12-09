Обязательное прекращение уголовных дел небольшой и средней тяжести в случае заглаживания преступником причиненного вреда несет ряд рисков в плане осуществления правосудия. Об этом заявил НСН в комментарии заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Министерство юстиции России разработало поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на совершенствование процедуры примирения сторон. Указывается, что институт восстановительного правосудия эффективно действует во многих странах. Как выяснила «Независимая газета», суть законопроекта – обязательное прекращение уголовных дел по ряду преступлений небольшой и средней тяжести. Должно быть соблюдено условие - договоренность между виновным и потерпевшим о том, что причиненный вред заглажен. Приводится список статей УК, по которым освобождение от уголовной ответственности через примирение сторон не столько возможно, сколько обязательно.