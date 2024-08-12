IT-эксперт Корнейчук: Отмена монетизации на YouTube ударит по контенту для детей
Авторы небольших тематических каналов на YouTube всегда получали наибольший доход с рекламных интеграций, рассказал НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.
Большая часть создателей видеоконтента не намерена переходить с YouTube на альтернативную площадку, и полная отмена монетизации рекламы не повлияет на решение блогеров, заявил в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Компания Google сообщила о полном прекращении возможностей монетизации через платформу Google AdSense в России и отключении учетных записей российских авторов. Последние выплаты они смогут получить в конце августа. Корнейчук отметил, что монетизация от показов рекламы никогда не была основной для его проекта.
«Доход от монетизации в нашем регионе – небольшие выплаты, это не основной заработок для небольших и средних каналов. Это основной доход для каналов, которые снимают контент для детей, имеют много просмотров от не очень платежеспособной аудитории. У каналов, которые специализируются на технической тематике, основной доход всегда был от рекламных интеграций, выплаты от YouTube больше бонус, как тринадцатая зарплата в конце года. Отключение монетизации само по себе почти не повлияло в свое время на наш канал. Сегодня приостановка выплат через AdSense также не окажет значимого влияния», - сказал он.
По словам собеседника НСН, полное отключение монетизации не станет причиной размещения видео на другой площадке.
«Сейчас с выплатами все непросто. Рассчитываем, что с налаживанием международных отношений авторам контента начнут выплачиваться все застывшие выплаты. Катастрофы в этой ситуации нет. Всегда есть вариант формально перевести канал в другой регион и продолжить сотрудничество с Google. Мы пока не пробовали так сделать, но это возможно. Мы будем выкладывать видео на YouTube, пока законодательство позволит это делать. После этого, возможно, за нас это будет кто-то делать из Белоруссии или еще откуда-то, канал продолжит работать», - подытожил он.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал «Радиоточке НСН», что власти приняли решение о временном замедлении видеохостинга YouTube, чтобы оценить настроения в обществе на этот счет.
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