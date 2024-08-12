IT-эксперт Корнейчук: Отмена монетизации на YouTube ударит по контенту для детей

Компания Google сообщила о полном прекращении возможностей монетизации через платформу Google AdSense в России и отключении учетных записей российских авторов. Последние выплаты они смогут получить в конце августа. Корнейчук отметил, что монетизация от показов рекламы никогда не была основной для его проекта.

«Доход от монетизации в нашем регионе – небольшие выплаты, это не основной заработок для небольших и средних каналов. Это основной доход для каналов, которые снимают контент для детей, имеют много просмотров от не очень платежеспособной аудитории. У каналов, которые специализируются на технической тематике, основной доход всегда был от рекламных интеграций, выплаты от YouTube больше бонус, как тринадцатая зарплата в конце года. Отключение монетизации само по себе почти не повлияло в свое время на наш канал. Сегодня приостановка выплат через AdSense также не окажет значимого влияния», - сказал он.