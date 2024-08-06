Депутат Горелкин: Замедление YouTube не повлияет на работу ОС Android
Возможность принудительной блокировки YouTube в России не рассматривается, при этом замедление видеохостинга не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в стране. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, подобная угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки YouTube. Депутат отметил, что есть важное принципиальное условие – ответные меры не должны причинять вред российским гражданам.
Горелкин также указал, что Google должен вернуться в РФ официально, чтобы обслуживать свое оборудование, а также заплатить штрафы, снова открыть представительство и соблюдать в российском сегменте местное законодательство.
Ранее генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков в беседе с НСН допустил, что рекламодатели откажутся от средних и мелких блогеров на YouTube после ограничений от российских властей. По его словам, реклама будет постепенно «перетекать» на отечественные аналоги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru