Депутат Горелкин: Замедление YouTube не повлияет на работу ОС Android

По его словам, подобная угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки YouTube. Депутат отметил, что есть важное принципиальное условие – ответные меры не должны причинять вред российским гражданам.

Горелкин также указал, что Google должен вернуться в РФ официально, чтобы обслуживать свое оборудование, а также заплатить штрафы, снова открыть представительство и соблюдать в российском сегменте местное законодательство.

Ранее генеральный директор инфлюенс-агентства «Почва» (входит в АБА) Георгий Лапшаков в беседе с НСН допустил, что рекламодатели откажутся от средних и мелких блогеров на YouTube после ограничений от российских властей. По его словам, реклама будет постепенно «перетекать» на отечественные аналоги, передает «Радиоточка НСН».

