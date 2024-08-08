СМИ: YouTube полностью перестал открываться во многих регионах России
8 августа 202411:39
YouTube полностью перестал открываться во многих регионах России, сообщают очевидцы.
При этом сервисы мониторинга Сбой.РФ и BrandAnalitics подтверждают сбои в работе.
О перебоях сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Крыма и ряда других регионов. На данный момент не открывается главная страница YouTube, ролики также не прогружаются.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что в России в ближайшие дни перестанут замедлять работу YouTube, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru