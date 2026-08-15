Названы самые популярные русские писатели в Европе

Самыми популярными русскими писателями у немецкоязычных читателей в Европе считаются Федор Достоевский, Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лауреата российской премии «Читай Россию» и госпремии Австрии в области художественного перевода Александра Ницберга.

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При этом он добавил, что именно Достоевский занимает особое место у читателей в Европе.

Ницберг является поэтом и переводчиком. Он родился в Москве, но в 1980 году переехал в Европу и примерно 40 лет прожил в Германии и Австрии. Александр переводил на немецкий язык произведения русских классиков, в том числе Александра Пушкина, Федора Достоевского и Михаила Булгакова.

Ранее генеральный директор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин в пресс-центре НСН рассказал, что больше половины читателей хотят сбежать от повседневности, а остальные делятся на два типа: одни отдыхают от телефона и компьютера, а другие страстно погружаются в книжный мир.

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой сети книжных магазинов "Читай-город"
ТЕГИ:ЛитератураЕвропаРоссияПисатели

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