МО: ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области
15 августа 202612:23
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Ранее в МО сообщили об уничтожении инфраструктуры порта «Измаил», которая использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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