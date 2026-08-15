МО: ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в МО сообщили об уничтожении инфраструктуры порта «Измаил», которая использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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