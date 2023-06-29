В центре Томска ликвидировали гуляющего по улицам медведя

Инцидент произошёл ночью 29 июня. Увидевшие хищника горожане не только сняли его на видео, но и вызвали спецслужбы.

В департаменте рассказали, что оцепленного сотрудниками полиции медведя было решено ликвидировать «в целях предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан» .

«В случае обнаружения особей бурого медведя, несущих угрозу ущерба здоровью граждан (объектам животного мира и среде их обитания) Департаментом будут приняты исчерпывающие меры, направленные на предотвращение вышеуказанной угрозы», - добавили в ведомстве.

Ранее на острове Диксон в Арктической зоне спасли белую медведицу, у которой в пасти застряла банка, сообщает RT.

